Pensava di essere soltanto in compagnia di un’altra persona, nell’intimità del suo appartamento, mentre si lasciava andare a normali effusioni e atti sessuali. Non si era accorto che invece la telecamera del suo computer era ancora accesa, durante una pausa della lezione a distanza con i suoi studenti. E così un professore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino ha rassegnato le sue dimissioni.

L’episodio, racconta Il Resto del Carlino, è accaduto prima delle vacanze di Natale: il docente era collegato in videoconferenza con la classe. A un certo punto ha lanciato un video per spiegare meglio l’argomento oggetto di studio e ha pensato di non essere più inquadrato dalla telecamera. Invece gli studenti hanno assistito esterrefatti in diretta agli atti sessuali del prof. L’incidente è stata portato all’attenzione del direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, che ha convocato il docente. L’inconto si è concluso con le dimissioni del prof che ha chiesto scusa anche ai suoi ragazzi.

Un docente stimato, raccontano all’Accademia, incappato però in un “imperdonabile” errore tecnologico. “Parliamo di una figura di critico, curatore e protagonista del mondo delle arti che tutti conosciamo, ed è un professore ottimo, anche molto seguito, vorrei dire amato, certamente rispettato dagli studenti” – ha scritto il direttore dell’Accademia – ma “quel che è accaduto durante una sua lezione rappresenta un episodio molto grave nel contesto. La sua vita e la vita artistica, didattica, culturale dell’Accademia di Urbino devono essere ben distinte. Si tratta di una perdita dolorosa. Vorrei tuttavia ricordare quanto ho già riferito agli studenti per aiutare loro a elaborare lo stato di confusione; si tratta di una riflessione di Hegel su chi commette un grave errore: ricordare costui solo per quell’errore significa ‘distruggere tutto quello che ha fatto nella sua vita’, per ridurlo alla casualità di quell’errore”.