Urbania, la Cappella Cola è l’attrazione spaventosa di questa città

Nel cuore delle Marche si trova Urbania, un affascinante borgo caratterizzato da vicoli storici, il Palazzo Ducale e la tradizione della ceramica. La città, anticamente conosciuta come Casteldurante, si è sviluppata nel Rinascimento sotto la famiglia Montefeltro e il Palazzo Ducale, con la sua architettura elegante e il Museo Civico, testimonia questa era. Urbania è famosa per la produzione di ceramiche artigianali, dove ogni bottega espone opere uniche, tra cui le tradizionali ceramiche durantine, decorate con motivi vari.

Una delle attrazioni più straordinarie di Urbania è la Chiesa dei Morti, conosciuta anche come Cappella Cola, che ospita il Cimitero delle Mummie. Fondata nel 1380, la chiesa è nota per i suoi 18 corpi mummificati conservati grazie a specifiche condizioni microambientali. La sua trasformazione in Chiesa dei Morti avvenne nel 1831, dopo un editto napoleonico che ordinava lo spostamento dei cimiteri.

La Cappella Cola è legata alla Confraternita della Buona Morte, un’organizzazione religiosa che si occupava di assistere i moribondi e di garantire sepolture dignitose. Questi corpi mummificati, esposti dietro l’altare maggiore, raccontano storie commoventi, come quella di una donna morta di parto o un giovane assassinato. Le mummie, oltre a offrire uno spaccato della vita passata, sono di grande valore scientifico, permettendo studi su abitudini alimentari e malattie dell’epoca.

L’accesso al Cimitero delle Mummie, situato all’interno della Chiesa dei Morti, è un’esperienza che suscita forti emozioni. Superando il primo impatto, i visitatori possono riflettere sulla mortalità e sull’importanza della memoria. Nel 2002, il luogo ha attirato l’attenzione della stampa internazionale e degli studiosi, come una squadra del National Geographic che ha indagato il suo fascino unico.

Si consiglia di prenotare visite guidate per comprendere appieno il valore storico e culturale della Cappella Cola, dove guide esperte conducono i visitatori in un viaggio attraverso il tempo, rivelando le storie dietro ogni mummia, in un’atmosfera carica di significato e riflessione. Urbania, con il suo mix di bellezza e mistero, rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera scoprire un lato diverso e affascinante dell’Italia.