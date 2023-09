URBAN CLASSICS Leggings Sportivi Donna Elasticizzati per Allenamento Ginnastica, Yoga, Corsa, Disponibile Anche per Grandi Taglie, Materiale Jersey

URBAN CLASSICS Leggings classici da donna. I leggings sono i migliori amici di una ragazza! Per gli allenamenti, per rilassarsi o come collant, questi comodi leggings sono estremamente leggeri e comodi da indossare in ogni occasione. Il taglio slim fit assicura un’alta vestibilità e il morbido tessuto misto cotone combinato con l’elastan accarezza delicatamente la tua pelle. I leggings si adattano perfettamente, senza rinunciare alla libertà di movimento. La versatilità è il loro secondo nome: abbinali con le scarpe da corsa per un look sporty-chic o con i tacchi alti per una serata fuori, questi classici leggings da donna andranno benissimo con ogni look! Il prodotto ha le seguenti caratteristiche: Materiale: Tessuto Shell 1: 95% cotone 5% elastan, jersey elasticizzato, 180 g/m² | Vestibilità: taglio slim fit con gamba dritta | Vita: vita alta | Taglie: XS–5XL | Colori: nero | Chiusura: comfort | Istruzioni di lavaggio: 30° lavaggio delicato (non asciugare in asciugatrice, non candeggiare, stirare a basse temperature). Nel 2005 URBAN CLASSICS è approdata nel mondo dello streetwear e da quel momento ad oggi incarna molto più di un semplice logo. La varietà dei prodotti URBAN CLASSICS è inesauribile. Le t-shirt, le felpe con cappuccio, le giacche college, i pantaloni della tuta, le camicie e le canottiere fanno a meno di stampe a motivi e loghi elaborati. Semplice, sottolineata con accenti di colore, si rivela l’inimitabile linea urban cut dello streetwear. URBAN CLASSICS punta su un design pulito. Non è tanto una questione di marca, quanto piuttosto di un carattere unico: tagli classici che “non passano mai di moda”.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,8 x 17,6 x 3 cm; 1 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 maggio 2014Produttore ‏ : ‎ Urban ClassicsASIN ‏ : ‎ B00DRA4APQNumero modello articolo ‏ : ‎ TB605Categoria ‏ : ‎ Donna

I leggings più comodi che indosserai: come leggings da allenamento, come leggings shapewear o per oziare sul divano, il morbido jersey di cotone stretch è traspirante e rende questi leggings neri fondamentali per ogni ragazza!

Design minimalista, massima performance: i leggings sportivi possono essere abbinati a qualsiasi vestito e combinazione di colori, con stivali e scarpe da ginnastica o come pantaloncini da allenamento, questi leggings femminili esaltano le tue curve!

Per uno stile urbano: non sbagli mai con questi leggings a vita alta perché non perdono forma e colore e sono lavabili in lavatrice (30°), assicurando una perfetta vestibilità per gli anni a venire.

In consegna: 1 x Leggings da donna, Colore: Nero, Taglie disponibili: XS–5XL di URBAN CLASSICS.

