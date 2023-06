URBAN CLASSICS Leggings Fitness Donna Mimetico Allenamento Opaco Yoga Palestra, Pantaloni Sportivi, disponibile anche per grandi taglie

Nel 2005,

ha trovato il suo posto nel mondo dello Streetwear e da quel momento fino ad oggi ha incarnato molto più di una semplice marca.

è uno stile di vita. La varietà dei prodotti URBAN CLASSICS è inesauribile. Le magliette, le felpe con cappuccio, le giacche college, i pantaloni in stile tuta, le camicie e le magliette smanicate possono benissimo fare a meno di stampe, di motivi e loghi elaborati. Le nostre linee sono semplici, sottolineate da accenti di colore nitido e la linea di taglio urbano dello streetwear è evidente e inimitabile.

si concentra su un design pulito. Non si tratta tanto dell’etichetta quanto del carattere unico – tagli classici che non sono saranno mai fuori moda.

leggins da donna – I pantaloni in stile casual – streetware per donna che abbiamo realizzato, li rendono come un secondo strato di pelle grazie al morbido tessuto e oltretutto non noterai alcuna perdita di forma o di colore nel tempo I leggings in jersey della casa

garantiscono una bella silhouette e si adattano perfettamente grazie al taglio slim fit. Grazie alla moderna stampa militare cattura lo sguardo e non passa inosservata. E´ possibile combinare diversi colori e stili sia durante lo sport che per l´abbigliamento quotidiano. È composto da 95% Poliestere e 5% elastan. I pantaloni da donna sono disponibili nelle taglie XS, S, M, L, XL e XXL, 3XL, 4XL e 5XL. I leggings

sono disponibili in diversi colori: cosa aspetta crea il tuo stile personale! I nostri leggins si adattano ad ogni tipo di forma del tuo corpo, per favorire la forma fisica, l’esercizio fisico e il benessere. I leggins Urban Classics vestono bene, sono leggeri e comodi. Indossali con una bella maglia lunga per uno stile casual!

Materiale morbido e opaco – I nostri leggins sportivi da donna non sbiadiscono, tessuto traspirante. ll tessuto è composto da 91% Poliestere e dal 9% Elastan necessario a fornire la giusta dose di elasticità.

91% Poliestere, 9% Elastan

media

Chiusura: elastico in vita

Skinny

Elastico sull´addome – Questi leggins da donna sono progettati con un elastico morbido sulla parte superiore del capo, al livello dell´addome. Indossali con una maglietta lunga per uno stile casual!

