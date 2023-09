UptVin Detersivo in Fogli, 60 Fogli/120 Lavaggi Detersivi Ecologici per La Pulizia Profonda Fogli Sostenibili Concentrati di Fragranza Fresca Dell’Oceano per Lavare i Vestiti

Un nuovo modo di fare il bucato, dì addio al bucato noioso.

Informazioni sul prodotto:

Nome: Foglio di Detersivo per Bucato Eco Deep Clean

Specifiche: 120 Lavaggi / 60 Fogli

Effetto: delicato e delicato sulla pelle, decontaminante e antiacaro, bello e profumato, verde e portatile.

Caratteristiche:

Pulizia antiacaro

-Estratto vegetale + enzima biologico ad alta attività.

Tecnologia e protezione dell’ambiente

–Nanotecnologia avanzata tedesca + materiali degradabili rispettosi dell’ambiente della pianta.

Formula solida ultra concentrata

-Il fattore attivo viene rilasciato in acqua calda e fredda, penetra nella fibra del tessuto per un lavaggio profondo.

Risciacquo unico a bassa schiuma

-Neutro e delicato, facile da lavare senza residui, risparmio energetico e risparmio idrico.

NOTA: regolare il numero di pezzi in base al numero di vestiti e al grado di macchie. Puoi strappare piccoli pezzi per il pretrattamento in aree molto macchiate. Immergere per 15 minuti per un migliore effetto di pulizia.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 15,1 x 11,9 x 6,4 cm; 240 grammi

ASIN ‏ : ‎ B0BW5ZHMV9

Numero modello articolo ‏ : ‎ UptVin-123

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

🍀Pulizia profonda e protezione del colore e antibatterico: la sostanza attiva superficiale delle pastiglie per bucato è 5 volte quella del detersivo in polvere e il potere pulente è 6 volte quello del detersivo in polvere, che può rimuovere efficacemente le macchie di abbigliamento e facilitare il bucato. Oltre a rimuovere efficacemente le macchie dai vestiti, le lenzuola per bucato possono anche rinfrescare i vestiti con effetti antibatterici di lunga durata.

🌈Verde e portatile: le pastiglie in polvere per bucato adottano una tecnologia di stampaggio ultra concentrata e sono a forma di foglio, che non solo consente di risparmiare acqua, ma è anche molto leggera e facile da trasportare.

🍀Facile da usare: nessun detersivo liquido, 1 per carichi da piccoli a medi dove i vestiti non sono troppo sporchi, 2 per carichi grandi, 4 per carichi extra grandi, nessuno spreco.

🌈Forte applicabilità: adatto a tutti i tipi di tessuti per abbigliamento, come tessuti di cotone e lino, seta, lana, biancheria intima, abbigliamento per bambini, ecc. Sicuro da pulire, quindi non devi preoccuparti di fare il bucato.

15,99€