UpNap Nappy | Materasso Made in Italy | Anallergico e traspirante | Dispositivo Medico Classe 1 | Water Foam | Maniglie 3D | Trapuntatura foglia (Singolo | 80 x 190 x 20 cm)

Descrizione prodotto

Ti presentiamo il materasso Nappy!

Il materasso Nappy è un prodotto Made in Italy realizzato con materiali di prima qualità, tessuti certificati e particolare attenzione alle esigenze del cliente. È un dispositivo medico di classe 1 detraibile il cui nucleo è realizzato in waterfoam con guscio non sfoderabile.

I quattro punti di forza del materasso Nappy!

Rigidità e Comfort

L’UpNap Nappy presenta un grado di rigidità di 7 su una scala di 10. Tale valutazione è utile per identificare la propria idea di comfort e per chi cerca un prodotto rigido che sia al tempo stesso ortopedico e consenta durante il riposo di avere una postura corretta.

Trasporto

Il Nappy viene spedito presso il cliente in un imballo sottovuoto che ne facilita il trasporto e il disimballo una volta aperto.

Tessuto

Il tessuto che ricopre il Nappy è anallergico e traspirante. Ciò garantisce un utilizzo perfetto in tutte le stagioni e condizioni di riposo.

Sicurezza e detraibilità

Il materasso UpNap Nappy rispetta tutte le normative seguendo gli standard al top del settore tra cui CertiPUR, Oeko-Tex, CE e dispositivo medico di classe 1. Quest’ultima indicazione consente, previa richiesta di fattura, di poter detrarre il costo di acquisto dalla dichiarazione dei redditi.

Sfoderabile

✓

No No

✓

✓

Schiuma

✓

✓

✓

✓

✓

Memory Foam

No No

✓

✓

✓

Molle Insacchettate

No No No No

✓

Grado di rigidità

7,5 7,5 6,5 7 6

Conformità e Policy di reso

UpNap applica la normativa vigente e le policy di Amazon. Questa garantisce in caso di difettosità. Le fattispecie includono: difetti del rivestimento esterno quali tagli o scuciture, zip difettose, anomalie nella forma post sottovuoto entro 48 ore dall’apertura, difetti del prodotto dovuti all’incuria del corriere durante il trasporto. UpNap si impegna a ritirare a spese proprie il prodotto difettoso previa attenta e dettaglia verifica delle problematiche riportata da parte del laboratorio tecnico che accerterà o meno l’origine e l’entità del difetto.

ECCEZIONI

Quest’ultima non si applica nei casi di avvallamenti delle superfici utilizzate inferiori a 20 mm, in quanto tali valori sono considerati fisiologici per l’assestamento delle imbottiture sottoposte al peso del corpo umano (tolleranze e misurazioni conformi alle norme UNI EN 10707:2003 e UNI EN 1334:1998). La tolleranza per le misure del materasso in larghezza e in lunghezza è di +/- 2 cm (tolleranze conformi alla norma UNI EN 10707:2003 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334:1998). Quest’ultima, inoltre, non comprende eventuali perdite di spessore delle superfici utilizzate inferiori a circa 20 mm, in quanto tali valori sono considerati fisiologici per l’assestamento delle imbottiture sottoposte al peso del corpo umano (+/- 5% rispetto l’altezza, tolleranze conformi alla norma UNI 10707 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334:1998).

POLITICA DI RESO

Il reso è sempre applicabile sia in caso di difettosità che di ripensamento del cliente. Nel primo caso le spese di rientro sono sempre a carico di UpNap che provvederà al ritiro. Nel caso invece di ripensamento, acquisto di misure errate, acquisto di prodotto errato da parte del cliente nonostante le caratteristiche esposte in pagina, incuria nella scelta a seconda del grado di rigidità e comfort riportato, quest’ultimo, una volta ricevuta l’autorizzazione del reso da Amazon, dovrà provvedere a spedire il prodotto a proprie spese, come previsto da Amazon stessa nelle proprie policy, all’indirizzo indicato fornendo il codice di tracciamento tempestivamente al nostro servizio clienti. Una volta ricevuto e verificato che il prodotto reso sia conforme e non danneggiato, UpNap provvederà a completare la procedura di reso.

✅ QUALITA’ CERTIFICATA: Materasso con certificazioni OEKO TEX Standard 100, CertiPUR e marchio CE. Il nostro materasso è prodotto rispettando i più alti standard di qualità.

⛔️ ANTIBATTERICO: 0 rischi di allergia, grazie al particolare tessuto traspirante studiato dal produttore. Con Iride non avrai il rischio che acari e batteri si annidino nel tuo materasso

💧 WATERFOAM: Comodità all’ennesima potenza grazie al taglio ondulato in water foam che conferisce al materasso comfort ed al tempo stesso leggerezza e malleabilità

🏥 DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1: Il materasso Nappy è un presidio medico, riconosciuto dal Ministero della salute come prodotto in grado alleviare dolori ossei e muscolari

🌱 TRAPUNTATURA A FOGLIA: Comodo ed elegante, la trapuntatura a foglia del nostro materasso Nappy non è soltanto un elemento estetico, ma conferisce anche un supporto discreto con il suo strato traspirante

73,90 €