UpNap Fuze | Materasso in schiuma ipoallergenica | Rigido | Ortopedico | Dispositivo Medico Classe 1 | Traspirante ed anallergico | 100% Made in Italy (Singolo | 90 x 200 cm, 18.00)

UpNap nasce dalla collaborazione tra un’azienda storica del settore e un team di giovani innovatori under 30 con un’esperienza nel campo digitale. Il team giovane e dinamico ha portato nuove idee, tecnologie e strumenti di marketing all’azienda, rendendo possibile un’innovazione che ha fatto emergere il marchio. L’obiettivo di UpNap è quello di rendere l’esperienza del sonno migliore per le persone.

🔹 QUALITÀ CERTIFICATA: Il materasso Fuze vanta un’eccezionale gamma di certificazioni, inclusi il marchio CE, Oeko-Tex e CertiPur. Queste garantiscono che il prodotto sia stato sottoposto a rigorosi test di sicurezza e qualità, fornendo ai clienti la fiducia di acquistare un materasso che rispetta gli standard più elevati dell’industria.

🔹 COMFORT PERSONALIZZATO: La schiuma rigida utilizzata nel materasso Fuze è stata progettata per alleviare i dolori nei punti di pressione. La sua struttura ergonomica si adatta perfettamente al corpo, fornendo il giusto sostegno e garantendo un sonno riposante e privo di fastidi.

🔹 VERSATILITÀ INEGUAGLIABILE: Grazie alla disponibilità in tutte le misure ed altezze, il materasso Fuze si adatta a diverse esigenze. È perfetto per B&B, hotel, camerette e case, offrendo a chiunque la possibilità di godere del massimo comfort e sostegno indipendentemente dallo spazio disponibile.

🔹 ECCELLENZA ITALIANA: Il materasso Fuze è stato interamente prodotto in Italia da un’azienda leader nel settore con una storia di 90 anni. Questa lunga esperienza si riflette nella qualità del prodotto e nell’assistenza clienti sempre disponibile al dialogo. Scegliendo il Fuze, si acquista non solo un materasso di alta qualità, ma anche un pezzo di tradizione artigianale italiana che si prende cura del vostro riposo e benessere.

