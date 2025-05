Uovo rugoso: cause, sicurezza e possibilità di consumo

L’uovo rugoso: motivi e sicurezza alimentare

Un uovo può apparire rugoso o con delle irregolarità sul guscio, un fenomeno che, sebbene raro, solleva interrogativi. Questa alterazione può derivare da diversi fattori. Le principali cause includono carenze nutrizionali nella gallina, in particolare una dieta inadeguata di calcio e vitamina D; stress causato da cambiamenti ambientali; malattie come la bronchite infettiva; l’età della gallina, che può influenzare la qualità delle uova; e disturbi nel tratto di deposizione, che comportano anomalie nella superficie.

Mangiare un uovo con il guscio rugoso non è generalmente pericoloso se il guscio è integro e l’uovo è stato conservato correttamente. L’aspetto irregolare di solito non compromette la qualità dell’interno, che può essere utilizzato in cucina come un uovo normale. È sempre bene, però, controllare il guscio per evitarne crepe che potrebbero consentire l’ingresso di batteri come la salmonella e per assicurarsi che non ci siano cattivi odori o colori strani all’interno. È consigliabile cuocere l’uovo piuttosto che consumarlo crudo.

In caso di dubbi sulla freschezza o sulla sicurezza degli alimenti, è meglio optare per un uovo diverso per evitare qualsiasi rischio.

