Uova di cioccolato o uova sode? Ecco perché ad Ascoli Piceno la Pasqua non si festeggia come nel resto d’Italia.

Ascoli Piceno è una città celebre per la sua eccellenza gastronomica, in particolare per l’oliva ascolana, e per la sua bellezza architettonica e urbanistica. Celebre è anche la rievocazione storica della Quintana, che trasforma il centro storico in un palcoscenico medievale, incantando turisti e residenti con cortei e costumi tradizionali. Durante la Pasqua, Ascoli Piceno si distingue per l’originale tradizione del Campionato mondiale di “Scuccetta”, che si svolge il Lunedì dell’Angelo in Piazza Arringo. Questa competizione, organizzata da Nazzareno Migliori, noto come Zé lu pollare, ha radici profonde nella cultura locale. La piazza si riempie di uova sode, protagoniste della gara, mentre Zé, figura storica della gastronomia ascolana, ricorda come questo rito riproponga usanze antiche legate alla convivialità e al cibo.

Negli anni ’50, Zé aprì la sua polleria, diventando un punto di riferimento per la comunità e contribuendo a valorizzare i prodotti locali. La Scuccetta è una rivalità tra partecipanti che sbattono le proprie uova sode per vedere chi riesce a rompere quella dell’altro. Questo gioco, che evoca tempi passati in cui vincere un uovo significava guadagnare un pasto, è diventato un momento di festa per ragazzi e adulti. Ogni anno, ascolani e turisti si radunano attorno a questa gara, dove l’allegria e il buonumore si diffondono tra il tifo e le emozioni. La competizione, che mixa strategia e tradizione, è accessibile a tutti, rendendo la Scuccetta un evento imperdibile nel calendario pasquale della città.