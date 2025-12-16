Uomo ucciso a Sarezzo, in provincia di Brescia

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima, Andrei Zakabluk, era un cittadino italiano di origini ucraine che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie.

L’uomo è stato colpito con un’arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime, ma è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità moldava di 32 anni, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio, che si è presentato spontaneamente.

Il presunto omicida è stato accompagnato negli uffici della Compagnia dei carabinieri di Gardone Val Trompia, dove è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.

Il coltello utilizzato per l’aggressione è stato recuperato dai militari all’interno di un cassonetto per i rifiuti nelle vicinanze del luogo del delitto.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le motivazioni alla base del gesto.