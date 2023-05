uomo tenta disperatamente di salvarlo

Un cane gravemente malato e sfinito si è fermato davanti alla porta di una casa di un uomo, che ha fatto di tutto per salvarlo e aiutarlo.

Hudson, New York. È una fredda mattina di gennaio; un uomo sta per uscire di casa per andare al lavoro. Apre la porta dell’abitazione e ciò che trova di fronte gli cambia completamente i piani della giornata. Accasciata a terra, sfinita dalla malattia e dalla stanchezza, si trovava una cagnolina con il muso ricoperto di sangue. La storia della sventurata quattro zampe è stata raccontata sulla pagina Facebook di un rifugio del posto, la Columbia Greene Humane Society (all’account social @Columbia-Greene Humane Society / SPCA).

Uomo apre la porta di casa e trova un cane malato (VIDEO)

Come si legge sulla pagina Facebook, la Columbia-Greene Humane Society «is dedicated to the protection, humane treatment, and well being of all animals» (tradotto in italiano: «è dedicato alla protezione, al trattamento umano e al benessere di tutti gli animali»).

Come si ricava dai post condivisi sui social, l’uomo ha fatto entrare in casa la povera cagnolina e ha subito contattato un veterinario e la polizia locale. Poi si è recato direttamente di persona insieme alla cagnetta presso la clinica veterinaria. La cucciola, una femmina di Pitbull di circa tre anni dal manto marrone ribattezzata con il nome di Penny, è stata affidata alle cure mediche di dottori specializzati.

Come racconta Ron Perez, direttore della Columbia Greene Humane Society SPCA, l’equipe medica della clinica veterinaria annessa al rifugio ha scoperto che Penny soffriva di rogna demodettica che non era stata curata, così come non erano state curate le infezioni secondarie della cute e le lacerazioni sul muso e sul collo. La rogna demodettica, nota comunemente come “rogna rossa”, è il tipo più comune di rogna nei cani ed è causata dagli acari Demodex canis.

Penny è rimasta in cura per due interi mesi, riprendendosi in un modo così sorprendente da stupire gli stessi veterinari. A marzo la Pitbull è stata data in adozione a una coppia di coniugi che è rimasta colpita dalla storia della quattro zampe. Come ricostruito dalla polizia, Penny è stata abbandonata a Earlton, un villaggio nella città di Coxsackie, lasciata ferita sul ciglio della strada dal suo proprietario.

Il rifugio, coadiuvato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Greene, ha rilasciato un comunicato stampa con una foto di Penny nella speranza di localizzare il proprietario. Dopo solo un giorno dal ritrovamento, le indagini hanno permesso allo sceriffo di Greene County di arrestare un cittadino di Coxsackie nella contea di Greene. Se verrà riconosciuto colpevole, il proprietario di Penny avrà una condanna di un anno di prigione e dovrà pagare una multa di mille dollari.

Purtroppo ogni giorno e in ogni parte del mondo sono diffusi casi di maltrattamento di cani, gatti e altri animali, ritrovati abbandonati, denutriti e feriti. Alcune storie raggiungono una maggiore notorietà grazie ai post che vengono condivisi sulle pagine social. Così è accaduto ad esempio per il caso del ritrovamento di un povero cane lasciato legato a un palo in strada dopo essere stato picchiato e maltrattato: a diffondere la notizia su Twitter è stato infatti un giovane attore spagnolo che ha salvato l’animale e lo ha adottato. Così è accaduto anche a un povero cagnolino Rottweiler di nome Pepe di quattro anni abbandonato a un rifugio della Liguria perché ammalato. (di Elisabetta Guglielmi)