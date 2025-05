Uomo si accascia sul marciapiede: cosa è successo?

Un giovane, presunto di 13 anni, è stato accoltellato insieme al suo cane e lasciato davanti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Stando ai testimoni, il ragazzo, molto sanguinante e in condizioni critiche, è stato visto mentre si accasciava sul marciapiede. Il suo cane, un rottweiler, ha cercato di seguirlo all’ingresso dell’ospedale.

Il fatto è avvenuto il 16 maggio, quando un’auto è arrivata freneticamente in ospedale, con un giovane egiziano e il suo cane gravemente feriti. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in sala operatoria a causa di diverse ferite da arma da taglio, tra cui una seria al torace. Le condizioni del ragazzo sono stabilizzate, ma rimangono gravi. Il cane è stato poi trasferito in clinica veterinaria per le cure necessarie.

La dinamica dell’accaduto, secondo testimonianze, ha visto il giovane avvicinarsi a un amico nei pressi di un fast food in piazza Oberdan, chiedendo aiuto dopo l’aggressione. I due sarebbero stati perseguitati da un gruppo di tre persone. Dopo l’accoltellamento, l’amico ha caricato il ferito in auto per portarli in ospedale.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e ascoltando il testimone per chiarire la situazione. Le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli e verificare quanto accaduto.

Fonte: www.virgilio.it