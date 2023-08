Uomo muore nella sede Sky di Milano: due persone indagate per omicidio

È morto un uomo di circa trent’anni nella sede Sky di Via Luigi Russolo a Milano. È deceduto in seguito a un tentativo di intrufolarsi all’interno degli uffici – immediatamente bloccato da due vigilantes – anche se non sono affatto chiare le dinamiche dell’incidente.

Come riporta il Corriere, ripreso anche da DavideMaggio.it “tutto è avvenuto intorno alle 00.45 di domenica 20 agosto. L’uomo, di origine straniera e non ancora identificato, si è infatti avvicinato alla sede Sky e, alterato probabilmente dall’abuso di alcool, ha tentato di accedere furtivamente nell’edificio. A quel punto, uno dei due vigilantes l’ha immobilizzato a terra in attesa dell’arrivo della polizia. In quel lasso di tempo, l’uomo ha avuto un malore e, nonostante i tempestivi soccorsi, non si è più ripreso. L’Ospedale San Raffaele non ha dunque potuto fare altro che constatare il decesso“.

Uomo morto nella sede Sky di Milano Rogoredo, la squadra mobile ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La dinamica che ha portato alla morte dell’uomo è tutt’ora da chiarire. Per questo motivo la squadra mobile di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Fra gli indagati i due vigilantes di Sky che lo hanno immobilizzato.

L’analisi delle telecamere della sede Sky e l’autopsia saranno fondamentali per capire se l’uomo è morto in seguito a una condotta violenta da parte dei vigilantes oppure se il malore che l’ha colto all’improvviso è slegato al fatto. Come riporta il Corriere a un primo sguardo delle immagini di sicurezza è emerso che i vigilantes hanno tentato di rianimare il ragazzo con un defibrillatore.

Al momento gli inquirenti stanno cercando di dare un nome alla vittima che non aveva con sé documenti. Pare però che l’accento fosse dell’est Europa.