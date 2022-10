Uomo maturo nella vita di Nikita: la verità sul suo fidanzato misterioso

Durante la clip di presentazione del GF Vip Nikita ha dichiarato di essere single, ma le cose non stanno proprio così. A insinuare i primi dubbi che nella vita della modella potesse esserci un uomo, è stato proprio l’ex fidanzato della gieffina, Matteo Diamante.

“Devo dire che lei è sempre bellissima. Anche se devo fare una precisazione, io il suo status sentimentale lo sapevo diverso. Certo che poi il lavoro ha la precedenza su tutto. Ho già vissuto anche questa scena, che non mi è nuova”.

E che un compagno c’è ormai è chiaro, visto che ha mandato un aereo alla sua fidanzata. Alfonso Signorini ha anche chiesto a Nikita se volesse incontrarlo: “Il tuo fidanzato mi ha scritto in privato. Se tu mi dai l’ok gli rispondo. Poi potremmo anche organizzare un incontro qui al GF Vip. Dimmi tu cosa vuoi fare in merito“.

La ragazza però è sembrata perplessa, quasi in difficoltà: “Oddio fidanzato però è un parolone. Se lo voglio incontrare qui? Oddio posso pensarci? Alfonso posso dirtelo più avanti? Per adesso facciamolo stare un po’ in bilico. […] Comunque è strano, perché prima che entrassi al GF Vip lui non voleva finire sui giornali o in tv. E adesso invece chiede gli incontri? Questa cosa non la capisco“.

Ipotetico fidanzato di Nikita FRIENDZONATO in diretta nazionale. K.O. tecnico #gfvip — Telespettatore (@Telespettatore1) October 17, 2022

Uomo maturo nella vita di Nikita.

Secondo il settimanale Chi, Nikita sarebbe legata ad un uomo maturo che la ama e la riempie di attenzioni: “Il passato di Nikita: La concorrente del GfVip Nikita Pelizon, una tra le più amate, fuori dalla Casa ha un amore che l’aspetta. Ma attenzione: non si tratta della sua famiglia. Nikita, nata a Trieste, avrebbe da tempo interrotto i rapporti con i suoi cari. Accanto a lei c’è un uomo maturo che la ama e la coccola, ma nessuna figura familiare per via di un passato difficile e burrascoso“.