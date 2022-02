I telespettatori del Grande Fratello non se ne sono accorti perché in quel preciso momento stava andando in onda un video della Casa, ma durante la puntata di giovedì sera un uomo ha fatto irruzione sul palco.

Ecco il video:

Nel video si vede chiaramente un uomo salire alle spalle di Alfonso Signorini correre in mezzo allo studio. Un’irruzione durata pochi secondi perché immediatamente placcato dalla sicurezza che lo ha scortato giù dal palco e accompagnato all’uscita. Il tutto è durato un paio di secondi, tant’è che lo stesso conduttore non ha avuto neanche il tempo di reagire.

L’uomo in questione sarebbe Paolo Sforza, già ospite in passato di Barbara d’Urso perché balzato alle cronache per aver fatto il bagno nella fontana della Reggia di Casera. Al Grande Fratello Vip, come scritto sui suoi profili social, voleva lanciare un messaggio contro il cyberbullismo e contro Patrizia De Blanck, con cui in passato ha avuto uno screzio.

“Bullismo e cyberbullismo oggi sono armi che fanno più male di quelle attuali ed io ne sono una vittima con Patrizia De Blanck” – ha scritto su Instagram – “Poi del resto dovrei avere delle scuse da Patrizia De Blanck e tutti gli italiani“, ha concluso.



La vera domanda è: come diavolo ha fatto ad entrare negli studi Mediaset se per accedere ci sono mille controlli? Probabilmente si sarà spacciato per un innocuo signore del pubblico.

Grande Fratello, anche Rita De Crescenzo tentò l’irruzione sul palco

Paolo Sforza non è il primo ad aver tentato di fare irruzione sul palco. L’anno scorso ci ha provato (invano) anche Rita De Crescenzo.

non rita de crescenzo nel pubblico del gf

e quando interromperà la trasmissione per entrare in casa then what ALFONSO NOI CI DOBBIAMO NUTRIRE DI QUESTO #gfvip pic.twitter.com/8d2MBG4iou — x2 🗡 (@bluevenis) September 20, 2021

VI PREGO IO NON CE LA POSSO FARE CON RITA DE CRESCENZO CHE CANTA O BACIN O CULETT AL #GFVIP pic.twitter.com/r7UihreaiM — ❅ (@vaanished) September 21, 2021

Rita de Crescenzo emozionata perché Signorini le ha abbassato la mascherina

#gfvip pic.twitter.com/uxH9lbL89C — Canieuest ,✨🤍 (@Canieuest96) September 21, 2021