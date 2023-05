Uomo esasperato a causa del suo cane: comportamento inverosimile

L’uomo è palesemente esasperato dal comportamento del cane, cosa fa di tanto particolare? Ecco la clip diventata virale – VIDEO.

Vivere con un amico a quattro zampe è quanto di più bello ci possa essere, ma alle volte può essere esasperante a causa del comportamento al limite della sopportazione proprio da parte degli animali. Il cane di nome Roscoe da un bel da fare ogni giorno al suo papà umano, soprattutto quando si tratta di cibo. Il cane è sempre pronto a combinarne una e il profilo TikTok di @raziwl_lw è pieno zeppo di esempi. In particolare un video è diventato virale perché il cane era determinato ad assaggiare la colazione dei suoi fratelli felini.

Non ne può più del suo comportamento: il cane ne combina una dietro l’atra – VIDEO

Cosa faremo senza i nostri amici a quattro zampe? Sono molte le avventure che ci riserbano, ma sono anche tante le marachelle che combinano ogni giorno. Ecco perché questo papà umano è esasperato!

Luke Raziel, alias @raziwl_lw su TikTok, ha condiviso la clip sul social network, della marachella combinata dal suo cane Roscoe. Come al solito aveva servito la colazione ai suoi due gatti, avendo cura di appoggiare il pasto sul bancone della cucina. Sapeva che Roscoe lo stava tenendo d’occhio e per impedirgli di rubare il cibo ai suoi fratelli felini, ha scelto appositamente quella posizione.

Tuttavia Roscoe ha individuato subito il cibo (scopri come conservare al meglio il cibo per cani e gatti) e non gli ha mai tolto gli occhi di dosso. Inoltre era fuori discussione che restasse escluso dal banchetto e perciò è saltato sul bancone della cucina nella speranza di soddisfare il suo insaziabile appetito. Pronto all’evenienza, perché conosce bene il suo animale domestico, Luke ha reagito prontamente tirandolo giù di lì.

Il video è stato postato sulla piattaforma social il 5 aprile 2023 e ha già totalizzato 2.3 milioni di visualizzazioni, e centinaia di migliaia tra “mi piace”, condivisioni e commenti. Nella clip si vede l’azione repentina del cane e i gatti, sorpresi da questa sua manovra improvvisa, riescono comunque a riprendere tranquillamente la loro colazione dopo l’intervento del loro papà umano.

@raziwl_lw Cant turn my back for 5 seconds!!! #dogsoftiktok #crazydog #catsoftiktok ♬ original sound – LukeRaziel

“Non posso voltargli le spalle per 5 secondi”, così scrive Luke Raziel nella didascalia del video. Nei commenti ha spiegato che ha cercato di dare da mangiare a tutti e tre gli animali contemporaneamente, ma non ha funzionato. Ha quindi iniziato a servire prima il cane e poi i gatti, ma ha scoperto che anche questo approccio richiedeva una supervisione da parte sua. Roscoe deve adorare molto il cibo, non si conosce la sua storia ma è un tipico comportamento dei cani che una volta erano randagi.