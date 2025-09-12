Uomo e animali: convivenza e evoluzione in Italia

“Che occhi grandi che hai” è un’importante rassegna culturale organizzata da WWF Parma e Osservatorio Lupi Fidenza, che esplora il rapporto tra l’essere umano e il mondo animale, con particolare attenzione ai lupi e alla coesistenza con la fauna selvatica. Quest’edizione si concentra sull’essere umano, un aspetto finora trascurato.

Il tema di quest’anno è “L’uomo e altri animali, un’evoluzione in comune”, che invita a riscoprire la nostra storia naturale e il ruolo degli animali nel nostro cammino evolutivo. I grandi carnivori, in particolare, ci offrono importanti “lezioni di ecologia culturale”, spingendoci a riconsiderare il nostro posto nel mondo e i modelli di convivenza con la natura.

Sono previsti due appuntamenti significativi. Sabato 20 settembre, alle 17:30, il professore Giorgio Manzi parlerà di “A caccia e oltre la caccia. Elefanti, lupi, cani e altri animali nella preistoria”. Manzi, ordinario di Paleoantropologia alla Sapienza Università di Roma, dirige il Museo di Antropologia e collabora con riviste per divulgare la storia dell’uomo.

Sabato 27 settembre, alle 17:30 (con replica alle 21:00), Bruno D’Amicis presenterà “Lupi, orsi e ombre della notte: lezioni di ecologia culturale dai grandi carnivori”. D’Amicis è biologo e fotografo naturalista con una lunga carriera nella conservazione di habitat e biodiversità. Le sue fotografie sono state premiate a livello internazionale e pubblicate su riviste prestigiose.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Fidenza e si svolgerà presso la Sala Multimediale di San Michele, in via Carducci 47, a Fidenza, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare [email protected].