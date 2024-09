Uomo di 60 anni arrestato per violenza sessuale su minori a Trani: evitato il linciaggio sul lungomare

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trani con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due minorenni, due ragazze di 12 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 settembre sulla spiaggia di Trani, in Puglia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe palpeggiato le ragazze, suscitando la reazione dei bagnanti presenti.

Alcuni testimoni hanno notato quanto stava accadendo e hanno immediatamente inseguito il sospettato, che ha corso seriamente il rischio di essere linciato dalla folla infuriata. Tuttavia, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito la violenza “giustizialista” contro di lui, portando all’arresto dell’uomo e salvandolo dall’aggressione.

Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Trani, i quali hanno avviato una serie di indagini preliminari. Le autorità hanno comunicato che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere accertata in sede processuale, dove si svolgerà un contraddittorio tra le parti coinvolte. In ogni caso, l’azione dei carabinieri è stata fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori violenze.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Recentemente, a Ostia, due uomini di 34 e 28 anni sono stati arrestati e condannati in rito abbreviato per aver molestato tre ragazzine in spiaggia durante il Ferragosto. Anche in quel caso, i cittadini avevano dato l’allerta alle autorità, dimostrando una crescente attenzione agli atti di violenza contro i minori.

La violenza su minori è una questione che mobilita l’opinione pubblica e le istituzioni, spingendo ad un’azione reattiva da parte delle forze dell’ordine. Gli investigatori continueranno le loro indagini per fare chiarezza sulla situazione e assicurare giustizia alle vittime. Questo caso evidenzia la necessità di proteggere i minori in spazi pubblici e l’importanza della vigilanza collettiva nei confronti di comportamenti sospetti e potenzialmente pericolosi.