Uomo con cui Ilary Blasi ha tradito Totti: parla lui, verità in tribunale

Il mese scorso Ilary Blasi ha dato mandato ai suoi avvocati di presentare al Tribunale civile di Roma una richiesta di addebito contro l’ex marito, accusandolo di aver chiuso il matrimonio per la storia con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma però sostiene che sia stata la Blasi a tradirlo per prima con un altro uomo. Secondo il Corriere della Sera (che ha pubblicato anche i nomi dei presunti amanti della presentatrice) Francesco sarebbe pronto a portare in tribunale le prove dei tradimenti della Blasi. Quella del 20 settembre sarà un’udienza infuocata.

“Totti risponderà alle accuse – si legge sul Corriere della Sera – senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre”.

“La mia storia d’amore? Non avrei mai pensato che tutto sarebbe arrivato a questi livelli. No, non potevo immaginare che sarebbe finita così. Adesso ho deciso di parlare perché si sono dette troppe inesattezze. Hanno scritto che è tutta colpa mia e che il responsabile sono io ma non è così. Il matrimonio chiuso per un mio tradimento? No, non sono stato io a tradire per primo.

Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto ‘guarda che Ilary ha un altro uomo’, anzi più di uno ad esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E sì, c’era un’altro. Anzi, c’era una sua amica che faceva da tramite tra lei e un altro. Questo tramite era la sua parrucchiera Alessia”.