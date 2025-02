Uomini e Donne: Walter si Confessa a Maria De Filippi

Nella puntata di oggi, 27 febbraio 2025, del dating show “Uomini e Donne”, Walter ha chiuso la sua relazione con Gemma Galgani e si è dichiarato a Maria De Filippi. La situazione ha suscitato grande sorpresa e risate in studio. Durante una conversazione con Maria, Walter ha rivelato che è interessato a lei, seduta accanto a lui, affermando: “È seduta vicino a me”. La conduttrice, divertita, ha dovuto rifiutare l’invito a ballare, dichiarando di non saper ballare, mentre Walter continuava a sottolineare di avere uno “standard” ben definito per le donne. Nonostante le pressioni divertenti da parte di Maria e Tina Cipollari, Walter ha confermato il suo interesse.

In parallelo, la puntata ha visto anche la conclusione della relazione tra Walter e Gemma. Walter ha chiarito di non aver provato l’entusiasmo per una possibile continuazione della loro frequentazione, affermando: “O vado avanti e faccio il falso o dico la verità: ieri sera non ho sentito la voglia di rivederti”. Ha elogiato Gemma, dicendo che è “perfetta”, ma ha preferito essere sincero sui suoi sentimenti, concludendo che ciascuno ha le proprie sensazioni. Gemma, dal canto suo, ha manifestato di aver ritrovato entusiasmo e pronto a riscoprire nuove frequentazioni, in particolare con Orlando. La chiusura dell’incontro ha lasciato un’aria di leggerezza, nonostante la rottura.