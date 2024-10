Uomini e Donne: Ursula Bennardo Critica Sossio Aruta sui Social

Ursula Bennardo, ex partecipante di “Uomini e Donne”, ha recentemente sfogato il suo disappunto riguardo l’ex compagno Sossio Aruta, con cui ha avuto una figlia. La storia d’amore tra i due è iniziata durante il programma di Maria De Filippi e, sebbene abbiano continuato la loro relazione anche al di fuori delle telecamere, i rapporti si sono deteriorati a causa dei presunti tradimenti da parte di Sossio.

Attraverso delle storie su Instagram, Ursula ha accusato Sossio di non preoccuparsi della loro figlia, dichiarando che ha visto la bambina solo pochi giorni in quasi nove mesi e che, invece di preoccuparsi del suo benessere, sarebbe concentrato su questioni legate al controllo sui social media e al consenso per il viaggio. Ursula ha affermato che Sossio ha cercato di ostacolarla nel portare la figlia in vacanza, usando la situazione familiare per attirare attenzione.

Inoltre, Ursula critica Sossio per non aver sostenuto economicamente la famiglia e per considerarla una fonte di guadagno, ricevendo solo una somma mensile per il mantenimento della figlia. Ha espresso frustrazione per la mancanza di supporto reale da parte di Sossio e si è sentita costretta a rendere pubbliche le sue sofferenze e le difficoltà che ha affrontato negli ultimi cinque anni.

Ursula ha affermato di essere stanca e di voler mettere fine alle sofferenze della loro famiglia. Ha anche fatto intendere che i motivi della separazione sono molto gravi e non possono essere rivelati per motivi legali. Ha chiarito che la loro storia non è finita a causa della mancanza d’amore, ma per questioni più serie.

Il messaggio di Ursula è chiaro: non è disposta a tollerare ulteriori comportamenti che possano compromettere la dignità sua e della figlia, e ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro Sossio. Questa situazione ha catturato l’attenzione dei loro follower sui social, mostrando un’altra drammatica vicenda che si svolge nel mondo delle celebrità e delle dinamiche familiari.