C’è chi dopo Uomini e Donne passa al GF Vip, chi vende beveroni dimagranti, chi apre OnlyFans e anche chi scende in politica. Una discussa tronista ieri ha deciso di uscire allo scoperto ed ha invitato i suoi follower torinesi a votare.

Rossella Intellicato dopo aver preso parte al GF di Alessia Marcuzzi, nel 2015 è sbarcata alla corte di Maria De Filippi. Il trono dell’ex gieffina è stato breve ma iconico, visto che è finito (prima del tempo) per delle furiose liti con Tina Cipollari. Una di queste catfight fu così accesa da portare la bella torinese a lasciare lo studio: “Maria ti ringrazio ma non posso vivermi questa esperienza così e poi siccome nessuno dei miei corteggiatori si è alzato io li elimino tutti e io vi saluto“.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne ed una storia con Jeremias Rodriguez, Rossella è stata lontana dal gossip e dalla tv, adesso è una madre e presto – forse – sarà una politica. La Intellicato infatti ha deciso di candidarsi alle comunali di Torino (si voterà il 3-4 ottobre) con la Lega di Matteo Salvini: “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico“.

Rossella ha ragione, votare è un dovere civico, ma alle persone LGBT e a chi supporta la comunità ricordo che il masochismo può essere interessante in camera da letto, meno nelle cabine elettorali. Quindi amici torinesi… ci siamo capiti.

Uomini e Donne: l’annuncio dell’addio di Rossella Intelliccato.

Dopo le prime anticipazioni pubblicate dai siti dedicati al programma mariano, fu proprio la tronista ad annunciare su Instagram il suo addio allo show: “Ciao a tutti.. Dove eravamo rimasti? Già, devo dirvi una cosa molto importante. L’uso della violenza non solo verbale ma anche fisica mi ha costretta, mio malgrado, a lasciare il programma, ma tale circostanza non mi fa sentire tranquilla e serena. Grazie a tutti per la comprensione e l’affetto che mi avete dimostrato in molti“.

2015/2016 ROSSELLA INTELLICATO, ex di Jeremias Rodriguez, abbandona il Trono dopo una violenta lite con Tina Cipollari, che arriva anche allo scontro fisico. #uominiedonne pic.twitter.com/XRgiowbCwz — Paola. (@Iperborea_) November 16, 2017

Tra poco c’è la rissa tra Rossella e Tina e io così… #uominiedonne pic.twitter.com/RaGXPe0oV4 — 🐍 (@pheeede) February 11, 2016