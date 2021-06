La scorsa settimana Nuovo Tv ha lanciato un rumor esplosivo su Uomini e Donne. Secondo il noto settimanale Tina Cipollari sarebbe stata pronta ad abbandonare il programma mariano.

“Tina dice addio a Uomini e Donne per amore di Vincenzo. La Cipollari cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze”.

Oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha smentito questa ipotesi, rivelando che la storica opinionista resterà alla corte di Kween Mary.

“Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5”.

E mi pare ovvio che la redazione non si lasci scappare Tina, vera colonna di Uomini e Donne.

Tina a Uomini e Donne, i filmati.

Secondo Tina, Gemma non è interessata a Domenico B.! Voi che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/nAASgLSN7C — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 30, 2021

Tina in versione Agente 007 😎😂 Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/5ewCK02xsw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2021

Dagospia smentisce la notizia che Tina Cipollari avrebbe lasciato #uominiedonne per motivi sentimentali e conferma la sua presenza. Ma anche se fosse stato vero dove sarebbero andati senza Tina? Sarebbero dovuti andare a prenderla e in caso trascinarla dalle extension agli Elios pic.twitter.com/wVsXQyqEEr — LE GIF DI TINA (#Maitino 🎀 STAN ACCOUNT) (@Gif_di_Tina) June 14, 2021

Tina sulla redazione e il suo ruolo nel programma.

“Ma assolutamente no, il ruolo dell’opinionista non mi sta stretto. Io la considero una famiglia, sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli. Ho accettato di fare Pechino Express (nel 2016 ndr.) perché si si svolgeva d’estate ma era una cosa diversa dai soliti reality, non potrei mai fare un Grande Fratello rinchiusa con altra gente senza fare nulla, non farei nemmeno l’Isola anche se mi è stato proposta, non perché non sono una che si adatta, ma poi vai lì a morire di fame, no no proprio no! La verità? È che sono anche un po’ pigra, sto bene dove sto”.