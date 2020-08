Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne dove hanno fatto la loro apparizione i quattro nuovi tronisti.

Oggi, durante la seconda registrazione, Maria De Filippi ha dato spazio alle due troniste: Sofia (o Sophie) e Jessica. La prima ha solo 18 anni e nella vita è una delle modelle dello showroom di Chiara Ferragni, mentre la seconda ha quasi 30 anni ed è già mamma.

Ecco cosa ha scritto su loro Il Vicolo Delle News, che è riuscito ad assistere alle registrazioni.

“Sulle troniste aggiungiamo che Sophie ha 18 anni. Nella vita ha fatto già molta esperienza su tutto, è serena, non le è mai mancato nulla soprattutto l’affetto dei genitori. I suoi sono separati, la madre è più come un’amica complice. Con il padre il rapporto è meno stretto ma vanno in vacanza insieme, lui è il suo compagno di viaggi ideale. E’ molto geloso e pensa che dovrebbe rimanere a casa tutte le sere. Ha avuto una sola storia durata circa 6 mesi, poi è stata tradita e quindi non si fida più degli uomini. Fa la modella per Chiara Ferragni, nel suo showroom di Milano, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Ha già deluso la mamma una volta perdendo un anno di scuola, ma ora vuole iscriversi all’università. Uno dei tentatori le ha scritto dicendo di aver qualcosa in comune con lei: è un dentista”.

E ancora:

“L’altra tronista Jessica vive in provincia di Roma, ha 29 anni e un figlio di 5. Famiglia con storia complicata: se ne è andata di casa presto trasferendosi a Milano con pochi euro in tasca (sembra quasi la storia di Belen), dormendo le prime notti in stazione. Odiava il papà, voleva vederlo soffrire, ma ora sta recuperando facendo il bravo nonno con il figlio. Fa la tatuatrice e da poco ha iniziato a lavorare alle Poste. Vuole qualcuno che l’aspetti la sera a casa quando rientra da lavoro, ora c’è solo il figlio ad attenderla. Si presta a fare foto per alcune riviste perché le serve guadagnare qualche soldo in più. Non sembra bellissima, è molto magra, ma han fatto vedere alcuni suoi scatti in bianco e nero ed ha un volto molto particolare che si presta bene alla fotografia”.