Uomini e Donne cambia musica (in tutti i sensi) e dopo aver rivoluzionato lo studio e unito il trono classico a quello over, da ieri ha cambiato anche jingle mandando definitivamente in pensione l’iconico e celeberrimo parapappapparara, parapappapara, prodotto da Agostino Penna.

Il motivetto creato da Agostino Penna (vincitore dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show) è stato sostituito da As Cool As di Andy L. Traccia musicale del 2014 ed usata spesso in diverse playlist di “tappeti musicali”. Niente di inedito per la trasmissione di Maria De Filippi, quindi.

Uomini e Donne, i due jingle a confronto

 

Come notato da più persone, il jingle As Cool As è stato aggiunto in post produzione nelle puntate in onda in questi giorni, per questo motivo si è pensato ad un problema di copyright e non è detto, quindi, che quello fatto da Agostino Penna sia stato accantonato per sempre.