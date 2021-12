In fatto di diritti per la comunità LGBTQ la Spagna è avanti anni luce rispetto al nostro paese, ma su una cosa abbiamo battuto i cugini iberici: il Trono Gay. Se Maria De Filippi ha piazzato in tv il primo tronista dichiaratamente omosessuale nel 2016, a Mujeres y Hombres y Viceversa c’hanno pensato soltanto quest’anno. Eppure già nel 2013 Valerio Pino si era proposto come tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne.

Il primo (e ultimo, visto che lo show ha appena chiuso i battenti) tronista gay spagnolo è stato Jorge Javier Vazquez. Si tratta del conduttore più famoso in Spagna, un po’ come la nostra Kween Mary, visto che ha in mano tra i programmi più seguiti di Mediaset Espana: Gran Hermano, Supervivientes, Salvame e il nuovo Secret Story.

Il 50enne si è seduto sul trono, con qualche polemica. Qualcuno ha storto il naso per l’età, altri perché troppo conosciuto e c’è anche chi ha pensato che fosse tutto poco genuino. In ogni caso a Jorge è andata benissimo, visto che per lui sono arrivati tanti bellocci dai 20 ai 40 anni. Dopo diverse puntate e molte esterne il conduttore del Grande Fratello ha scelto Michael Alonso. E a giudicare dalle foto direi che Jorge ha un ottimo gusto in fatto di ragazzi!

PS: ringrazio Antonio per la segnalazione della scelta di Jorge, che anche se avvenuta mesi fa, da oggi troverete (stranamente) su moltissimi siti di gossip.



Daniel, Juan o Michael, ¿a quién elegirá Jorge Javier Vázquez? La decisión final, el lunes a las 13:20 horas en #MyHyV 🥰 https://t.co/NthzETmWUL — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) March 20, 2021

Daniel y Michael, los favoritos para ocupar el corazón de Jorge Javier Vázquez. ¿Del lado de quién estás tú? ❤️ ¡Vota en nuestra encuesta! 👇🗳 #MyHyV https://t.co/dNHMQuH5IH — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) February 27, 2021

Uomini e Donne Spagna: le foto di Michael, la scelta di Jorge Vazquez.