Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne Giancarlo avrebbe mostrato a Tina e Gianni, dei filmati privati suoi e di Aurora. Il siparietto non è piaciuto a molti telespettatori e Selvaggia Lucarelli c’è andata giù pesante ed ha criticando le immagini andate in onda su Canale 5. A non gradire affatto quanto accaduto, pare sia stata anche la diretta interessata, Aurora, che secondo Dagospia avrebbe diffidato il programma di Mediaset e anche Giancarlo.

“Uomini e Donne finisce nei casini dopo che nel corso della trasmissione uno dei protagonisti ha minacciato di mostrare video particolari che gli aveva spedito un’ex frequentatrice. Sotto accusa Tina Cipollari che lo aizzava a tirare fuori i filmati assieme a Gianni Sperti, mentre Maria de Filippi non ha fatto nulla per fermarli – la vittima ha diffidato il programma. Secondo Più Donna, infatti, la diretta interessata avrebbe deciso di muoversi legalmente contro la trasmissione e Giancarlo. Aurora avrebbe diffidato Uomini e Donne dopo le pesanti accuse ricevute la scorsa puntata. Quello che è accaduto nel corso della trasmissione non è passato inosservato e da intrattenimento si è iniziato a parlare di reati, uno tra tutti quello di revenge p0*n messo in atto da Giancarlo ai danni dell’ex frequentatrice Aurora. Nelle prossime puntate la De Filippi potrebbe chiedere di non nominare più il nome di Aurora”.

Capisco l’imbarazzo di Aurora, ma se fosse capitata a me una cosa del genere mi sarei alzato per scaraventare a terra il telefono del mio ex.

Aurora vs Giancarlo: la puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne.

Le dichiarazioni di Giancarlo e la reazione di Aurora: ecco cos’è successo nella puntata di oggi, guardate qui ▶ #UominieDonne https://t.co/V2nt2Rct0V — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2021

Comunque Giancarlo pessimo, tirare fuori i “filmini” di Aurora è di una bassezza #uominiedonne — Mαтι~ Ƙℓαυѕ’ cυℓт ☘️ (@_matotomato) February 3, 2021