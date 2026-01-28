Uomini e Donne: sorpresa in studio

Durante la registrazione di Uomini e Donne, c’è stata una proposta di matrimonio a sorpresa tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. La coppia ha lasciato tutti commossi con questo gesto romantico.

Intanto, ci sono state tensioni tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino dopo che Alessio è uscito con Debora e si è lasciato andare con lei. Rosanna, delusa, ha deciso di chiudere con Alessio, mentre Debora ha deciso di andare avanti, ammettendo di non vederlo più con gli stessi occhi.

Mauro e Tiziana hanno lasciato insieme il programma, mentre Arcangelo ha lasciato da solo. Agnese e Roberto, invece, sono arrivati in studio e la loro relazione procede a gonfie vele, con Roberto che ha chiesto ad Agnese di sposarlo.

L’attenzione è tornata su Sara Gaudenzi, rimasta senza Jakub e Marco, i corteggiatori che sembravano essere i favoriti. La tronista ha deciso di non lasciare il Trono, sebbene abbia perso un altro corteggiatore, Simone Bonaccorsi. Per lei sono scesi due nuovi corteggiatori e uno di questi si chiama Alessio, amico di Ciro Solimeno. Inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha fatto notare che Sara segue già su Instagram Alessio, un dettaglio che insospettisce. Ciro si sta dando da fare e ha baciato Elisa, mentre le altre corteggiatrici hanno deciso di andare via.