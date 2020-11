Anticipazioni trash in arrivo da Uomini e Donne (che ha cambiato sigla). Durante la registrazione di ieri Valentina Dartavilla Lupi ha accusato Maurizio di prendere in giro Gemma Galgani e l’uomo per vendicarsi pare abbia tirato fuori degli screen compromettenti. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, Valentina sarebbe stata accusata di aver avuto rapporti con due bei cavalieri, Costantino Diana e Nicola Mazzitelli.

“Valentina che avverte Gemma Galgani che Maurizio le ha sempre detto che a lui non piace lei e che è stata la redazione a dirottarlo verso di lei. Si alza così un polverone assurdo che porta l’uomo a dare della bugiarda a Valentina, dopo una discussione dai toni forti tira fuori degli screenshot di una conversazione di lei con Costantino, un cavaliere che è stato nel programma per poco, in cui lei lo spronava a dire che erano stati insieme solo per vedere un film mentre in realtà avevano avuto dei rapporti intimi. Viene anche fuori che ha avuto rapporti anche con Nicola, assente per Covid. Sembra che con lui fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno per poi uscire fuori insieme. Quindi si capisce che usciva con Maurizio solo per allungare i tempi”.

Valentina confermerà tutto o smentirà categoricamente? Se fosse vero posso solo dire che la Lupi ha dei gusti ottimi, quindi brava Valentina.

Uomini e Donne, i video di Valentina Lupi con Maurizio e Gemma Galgani.

