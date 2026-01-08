Uomini e Donne, scontro tra Gemma e Barbara

Ne scaturisce una discussione accesa tra Gemma Galgani e Barbara De Santi, che si scontrano in maniera molto intensa. Gemma difende le sue scelte, mentre Barbara decide di restare in silenzio. Nonostante lo scontro e i sospetti espressi da Barbara, Gemma decide comunque di ballare con Mario. La conduttrice Maria De Filippi chiede a Gemma: “Gemma sei contenta?”, e la risposta è: “Sono molto contenta perché quello che sento per Mario è qualcosa di molto forte e quindi mi basta anche solo un ballo”. Tuttavia, Tina Cipollari commenta: “Questo è un amore a senso unico”.