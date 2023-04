Uomini e Donne, salta la puntata di venerdì: ecco cosa andrà in onda

Dopo la comprensibile pausa per il lutto dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne si ferma nuovamente. La puntata di venerdì del dating show mariano non andrà in onda, ma al suo posto ci sarà comunque una produzione della Fascino. Dalle 14:45 alle 16:10 Canale 5 trasmetterà uno ‘Speciale Amici‘ (seguito dal classico daytime di 30 minuti). Non è ancora chiaro di cosa si tratti, anche perché sabato sera non ci sarà la finale e quindi lo speciale non penso sarà una sorta di ripasso di quello che è successo in questi mesi.

Maria De Filippi sui cambiamenti a Uomini e Donne e Amici.

“Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa. Ho unito i due troni a Uomini e Donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano. – ha dichiarato Maria al Corriere della Sera – Io stessa mi annoiavo un po’ e ho deciso di cambiare inserendo un meccanismo che si basa sull’individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che coinvolge radio, produttori, registi di videoclip e a breve un direttore di compagnie di danza. Il connotato della scuola per me è sempre stato fondamentale, per la vera possibilità di far crescere i ragazzi. Oggi la convivenza nella casa a causa del Covid ha trasformato Amici: la necessità di tenere i ragazzi nella bolla fa sì che non sia solo talent, ma anche reality. Ci sono le storie di vita dei ragazzi, si vede tutto che quello che prima non era sotto l’occhio delle telecamere”.

