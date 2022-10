Uomini e donne: Roberto scrive una lettera a Gemma

Roberto Bonanni sorprende Gemma scrivendole una lettera che conteneva dei versi in romanesco a lei dedicati.

Per Gemma si apre ancora una volta l’ennesimo capitolo della nascita di un’ipotetico amore. Si chiama Roberto Bonanni e nella vita fa l’allenatore di nuoto. Anche se non sappiamo esattamente quanti anni possa avere possiamo comunque dire che si presenta con un aspetto molto giovanile.

Arrivato nel programma, Roberto, aveva deciso fin da subito di conoscere una delle dame più affascinanti del salotto, Paola. La donna aveva dimostrato molto interesse nei suoi riguardi se non fosse che ad un tratto il cavaliere decise di conoscere un’altra donna. Si trattava di Gemma Galgani.

Gemma aveva corrisposto sin da subito l’interesse e nel giro di poco tempo decisero di iniziare a frequentarsi. Sarà la volta buona, almeno questa, per Gemma? Per avere una risposta a questa domanda dovremo aspettare che i due si conoscano ulteriormente ma senza dubbio nella puntata di ieri ci sono state le prime discussioni in merito.

Tina aveva immediatamente mostrato disapprovazione nei confronti del comportamento dell’uomo. Infatti sosteneva di non credere minimamente che fosse interessato a Gemma né tantomeno che i due sarebbero andati molto lontano.

Intanto in puntata Gemma veniva a conoscenza del fatto che Roberto avesse il desiderio di frequentare altre due dame: Paola e Catia. La prima immediatamente aveva rifiutato la proposta, confessando di provare una grande stima nei confronti dell’uomo ma di non essere più interessata a lui. Catia dal canto suo invece aveva accettato di proseguire.

Durante la registrazione Gemma e Roberto si sono scambiati dei doni. Gemma gli aveva portato dei cioccolatini tipici della sua città, mentre Roberto l’aveva sorpresa con una lettera. La lettera conteneva uno stornello romanesco dedicato a lei.

La Cipollari come al solito era su tutte le furie. Così molto schiettamente, come suo solito, chiese a Roberto quali fossero le sue vere intenzioni nel programma e soprattutto nei confronti della Galgani. Lui rispose che si sarebbe concesso baciando una donna solo quando avesse deciso di sceglierla e portarla a casa con lui. Per il momento avrebbe intrapreso con una certa calma le sue conoscenze decidendo senza fretta.

