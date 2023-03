Uomini e Donne, Roberta Di Padua confessa: “Sono pronta a scendere in politica”

Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome della dama di Cassino è tornato ad occupare le pagine di gossip per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate in seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’ Roberta Di Padua si è messa a nudo raccontando alcuni aspetti riguardo la sua vita lavorativa. Al noto giornale la dama del parterre femminile ha rivelato che da ormai 13 anni lavora come segretaria.

Stando alle sue parole, la dama di Cassino ha confessato che questo lavoro le ha permesso di conoscere e di collaborare con persone di grande cultura e di un certo spessore. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Lavoro nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno.

Oltre a ciò, Roberta Di Padua ha rivelato a ‘Uomini e Donne Magazine’ che da un po’ di tempo a questa parte segue un progetto contro la violenza sulle donne, argomento che le sta particolarmente a cuore in quanto lei stessa, purtroppo, lo ha conosciuto direttamente.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista la dama di Uomini e Donne ha rivelato di essersi rimessa a studiare per far parte di un progetto molto importante. Queste sono state le sue parole a riguardo: