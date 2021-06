Alla corte della regina Maria è successo di tutto, dalle catfight di Gemma e Tina, fino alle epiche azzuffate tra le corteggiatrici (quelle pre beveroni dimagranti). Pare anche che dietro le quinte di Uomini e Donne sia scoppiata una rissa. A rivelarlo ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5 è stato Gianluca Tornese. Un feroce scontro tra il napoletano e Mariano Catanzaro, che hanno anche rotto due telecamere.

“Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere.

Chi ha pagato le telecamere rotte? Maria De Filippi e la redazione. Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano. Anche dentro lo studio è successo il putiferio, è dovuta entrare la sicurezza, si è intromesso Gianni Sperti.

Da parte mia ci furono toni molto forti, però fu lui a venire verso di me. Avevo 21 anni, oggi ne ho 29, ma a quell’età purtroppo si fanno stupidaggini”.

Quando vorrei vedere il video di questo momento!

mariano e gianluca ricordateglielo al mondo chi eravate e che potreste ritornare #uominiedonne pic.twitter.com/oxYuldAFzJ — mirco (@jupitears) February 20, 2018

La pace dopo Uomini e Donne?

Per Gianluca adesso quella rissa è un vecchio ricordo, ma comunque non intende chiarire con il collega: “Chiarirci dopo quello che è successo? C’è stata un’occasione grazie al nostro parrucchiere, perché noi abitiamo vicinissimi ma allora c’era proprio dell’astio tra noi e se c’era uno a tagliare i capelli, l’altro aspettava fuori pur di non incontrarlo e viceversa. Oggi è storia archiviata. […] Quello che penso delle sue dichiarazioni su Zorzi? Devo dirlo davvero? Posso solo dire ‘Morto di fama!’ Cosa dette per far parlare di se“.

Che dire?! Non è mica tutti i torti Gianluca.

Mariano sul trono quasi sicuramente, Gianluca corteggiatore. E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare.#uominiedonne pic.twitter.com/OhStx45OTI — Paola. (@Iperborea_) December 28, 2017