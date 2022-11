Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri reagisce all’uscita dal programma di Ida e Riccardo: ecco cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune notizie riguardo le anticipazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto si legge sul web, pare che nelle prossime puntate Ida e Alessandro tornano in studio per raccontare come procede la frequentazioni al di fuori delle telecamere. La presenza dell’ex dama non è stata indifferenza a Riccardo Guarnieri che ha reagito uscendo dallo studio in lacrime.

Stando a quanto emerso dal web, nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ida e Alessandro, che hanno da poco lasciato il programma per vivere la storia al di fuori, hanno deciso di tornare in trasmissione dove hanno raccontato come procede la relazione lontano dalle telecamere.

Stando alle loro parole, per il momento tutto procede a gonfie vele. La neo-coppia ha dichiarato di aver trascorso un romantico weekend insieme, dopo aver festeggiato la scelta di uscire dal programma con una romantica cena. La presenza di Ida e Alessandro non è passata inosservata agli occhi di Riccardo Guarnieri che ha reagito alle loro parole abbandonando lo studio piangendo.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro litigano per un messaggio di Riccardo Guarnieri

Il racconto di Ida e Alessandro è proseguito con una confessione riguardante un litigio. Nel dettaglio, la coppia ha rivelato di aver discusso a causa di un messaggio che Riccardo ha inviato a Ida.

Secondo Alessandro Vicinanza, il messaggio inviato da Riccardo a Ida è stata una provocazione nei suoi confronti. Il cavaliere, però, ha risposto alle parole del giovane affermando che il suo intento era solo quello di chiarire con Ida.

Ma non è finita qui. Riccardo, che si è sentito molto provato dalla situazione che stava vivendo in quel momento, ha deciso di abbandonare lo studio in lacrime. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire se il cavaliere deciderà di uscire definitivamente dal programma da solo.