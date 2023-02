Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri paparazzato a cena con una dama: ecco chi è

Il cavaliere del Trono Over non smette mai di far parlare di sé: ecco con chi è stato pizzicato

Riccardo Guarnieri non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del cavaliere del trono over di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che l’ex fidanzato di Ida Platano abbia deciso di voltare pagina dopo la frequentazione con Gloria Nicoletti.

La travagliata storia con Gloria Nicoletti ha portato Riccardo Guarnieri a chiudere la conoscenza e a voltare definitivamente pagina. Stando alle ultime indiscrezioni, il cavaliere del parterre maschile è stato paparazzato durante una cena con una nuova dama. Scopriamo insieme di chi si tratta.

A lanciare l’indiscrezione su Riccardo Guarnieri è stata Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram. Stando a quanto emerso dall’esperta di gossip, pare che qualcuno ha pizzato il cavaliere in compagnia di una donna misteriosa ed ha deciso di inviare immediatamente la segnalazione a Deianira la quale non ha potuto fare a meno di condividere il gossip con i suoi followers.

Uomini e Donne, chi è la dama con cui è stato paparazzato Riccardo Guarnieri

Stando a quanto emerso, la donna con cui è stato pizzicato Riccardo Guarnieri è una dama del trono over. Probabilmente si tratta di una new entry ed è stata inquadrata dalle telecamere durante l’ultimo confronto tra Gloria Nicoletti e lo stesso Riccardo.

Al momento, dunque, non possiamo riferire di più in merito al gossip di cui il cavaliere di Uomini e Donne si è reso protagonista in queste ultime ore. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni del programma per scoprire se verranno forniti ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Nel frattempo durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne Riccardo è finito al centro di un duro confronto con Alessandro Vicinanza. Si dice che i due sarebbero arrivati addirittura alle mani.