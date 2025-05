Uomini e Donne: Quanto Guadagnano Tronisti e Corteggiatori?

Il celebre dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, continua a registrare un vasto seguito da oltre vent’anni. Con stili diversi come i Troni classici e Over, il programma ha generato numerose storie d’amore e personaggi noti, che spesso partecipano anche ad altri reality.

Una delle domande ricorrenti tra il pubblico riguarda i compensi di tronisti e corteggiatori. Contrariamente a quanto dichiarato da Elga Profili, ex dama del Trono Over, in merito all’assenza di pagamenti, fonti alternative affermano il contrario. Le indiscrezioni suggeriscono che i tronisti possano guadagnare tra mille e 2.000 euro a settimana, a seconda della loro notorietà e della durata del loro trono.

Inoltre, i guadagni potrebbero incrementare con l’aumento della visibilità, che porta a partecipazioni straordinarie o sponsorizzazioni. Gli opinionisti, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, avrebbero un compenso stimato attorno ai mille euro per ogni puntata. La curiosità del pubblico non si limita solo ai compensi, ma si estende anche all’autenticità delle storie presentate nel programma.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it