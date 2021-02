Un’altra grande protagonista del GF Vip si è detta pronta a fare Uomini e Donne. Corinne Clrey intervistata da Nuovo ha rivelato che sarebbe disposta a partecipare al Trono Over.

Considerando il caratterino di Corinne, la redazione dovrebbe prenderla subito!

“Lo show è stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. – ha rivelato a Vanity Fair – Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito. Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Serena Grandi? Quante me ne ha fatte! Ma ora siamo amiche intime. Le voglio bene. Ha passato un mese qui da me e tornerà presto. Ha vissuto degli anni mostruosi e ora merita il meglio”.