Uomini e Donne polemiche su Ciro e Ale

Arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate. Con loro ci sono anche delle pesanti segnalazioni sul Trono di Ciro Solimeno e la sua corteggiatrice Ale.

Si conoscono già e ancora “Lei è amica di Martina”. Spuntano delle forti segnalazioni su Ciro Solimeno, che secondo quanto riporta Lollo Magazine ha portato in esterna Ale, ovvero Alessia Antonietti. Al momento, i due si starebbero semplicemente conoscendo ed entrambi hanno raccontato di non essere totalmente estranei. Eppure sembra che fuori abbiano la possibilità di frequentarsi al di là della trasmissione, cosa assolutamente non ammessa per regolamento.

Sarebbe ingiusto, infatti, nei confronti delle altre corteggiatrici se i due si incontrassero fuori senza telecamere. Eppure Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dopo aver svelato le anticipazioni, fa sapere che Alessia è una famosa tiktoker, che da poco ha interrotto la sua recente relazione. Non solo, la Antonietti sarebbe anche amica di Martina De Ioannon, che si sta godendo la sua storia con Gianmarco Steri. E incredibilmente sarebbe anche l’ex fidanzata di Raul Dumitras.

Un collegamento alquanto particolare, che potrebbe generare polemiche. E, in effetti, già stanno uscendo fuori. Infatti, vari fan del programma segnalano che i due frequenterebbero la stessa palestra, dove lui più volte si sarebbe mostrato interessato a lei. Alessia, inoltre, avrebbe un’agenzia, che l’avrebbe portata a partecipare al programma. Infine, Deianira Marzano pubblica una segnalazione che riporta più o meno gli stessi dettagli.

Per quanto riguarda il Trono Over, la registrazione è iniziata da Barbara De Santi, la quale è uscita con Mario Lenti. Alla fine, lei ha deciso di mettere fine alla conoscenza, in quanto non sente attrazione fisica. Invece, per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere, Antonio, molto più giovane di lei. Spazio anche a Gianmaria, Jone e Federica. Non sono mancati gli scontri tra questi Over, con degli interventi di Alessio Pili Stella. Sono usciti insieme Sabrina Zago e Massimiliano, tra i quali c’è stato anche un bacio.

Intanto, Federico Mastrostefano sta continuando a conoscere Marta e la loro esterna è stata mostrata in studio. Ma la giovane dama è rimasta male quando ha scoperto in studio che l’ex tronista è interessato anche a Lucia. Infine, Emanuela e Annamaria hanno attaccato l’altro Federico, accusandolo di non essere realmente libero sentimentalmente. Nel Trono Classico, Flavio Ubirti è uscito con Martina Cardamone e c’è stato un bacio. Inoltre, ha portato in esterna anche Nicole Belloni, la quale si è detta innamorata. La ragazza ha chiesto al tronista di fare veloce e arrivare a una scelta.