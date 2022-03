Nuova protagonista di questa edizione di Uomini e Donne è sicuramente Pinuccia. La dama, però, sta per ricevere una brutta delusione. La donna si era accostata al Cavaliere Alessandro, per una conoscenza più approfondita.

Ma l’uomo ha già deluso le aspettative della sua dama. Alessandro ha deciso di conoscere anche un’altra donna: Vincenza. Questa scelta getta nello sconforto Pinuccia, che scoppia a piangere. La signora confessa di non aver mai pianto tanto nella sua vita.

Nel dating show nascono grandi amori, ma anche forti delusioni. La dama oggi fa i conti con la delusione dettata dal fatto che le sue aspettative siano state disattese. Pinuccia si era esposta tanto per Alessandro, dichiarandosi molto presa da lui.

Fonte studio UeD

Ma il cavaliere non aveva mai dichiarato di provare per lei gli stessi sentimenti, anzi, ha solo affermato di volerle bene. Ma l’ingresso di questa seconda donna getta Pinuccia nello sconforto.

La nuova dama, Vincenza, si presenta al centro studio e la nostra sconsolatissima Pinuccia interviene e dice: “Mi ha preso in giro ben bene” attaccando Alessandro e accusandolo di averla solo presa per i fondelli per tutto questo periodo.

Maria De Filippi interviene per cercare di far ragionare la donna e farle capire che Alessandro ha sempre e solo parlato di amicizia. La signora non vuole sentire giustificazioni e inveisce contro il cavaliere: “Ciao bambino bravissimo, sono felice per te, mi hai preso in giro ben bene ma non importa, sono stata delusa, sono felice che hai trovato una signora che ti piace, mi auguro di trovare un bel maschietto!”.

Ma non solo, rincara anche la dose con queste parole: “Vai al tuo bel paesello e io nella mia città, adesso hai la signora, non mi volevi bene, era tutta una finzione!”.