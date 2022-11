Uomini e Donne, Pinuccia fa infuriare Maria De Filippi: il motivo

In queste ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, stando a quanto emerso, non sono potuti mancare i colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che durante l’ultima registrazione del programma Pinuccia abbia mandato su tutte le furie Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni retroscena riguardo l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi. Nel dettaglio è emerso che Pinuccia Della Giovanna abbia mandato su tutte le furie la padrona di casa: ecco il motivo.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna manda su tutte le furie Maria De Filippi: ecco perché

Stando a quanto emerso dal web, pare che ancora una volta la dama di Vigevano abbia avuto un’accesa discussione con l’opinionista Tina Cipollari. Ancora una volta il motivo della lite ha avuto a che fare con il cavaliere Alessandro.

A tutti, infatti, non è passata inosservata la pressione che la dama di Vigevano ha nei riguardo di Alessandro. Per questo motivo Tina Cipollari si è scontrata a lungo con Pinuccia Della Giovanna la quale, per mettere fine a quanto accaduto, avrebbe fatto finta di svenire.

Inutile dire che il malore di Pinuccia ha fatto preoccupare moltissimo Maria De Filippi la quale si è fiondata su di lei per soccorrerla. Una volta scoperta, però, che era tutto finto la conduttrice si è infuriata moltissimo con la dama la quale avrebbe finto lo svenimento per far preoccupare Tina Cipollari.

Stando alle indiscrezioni, pare che la regina della televisione italiana abbia preso la decisione di mandare via Pinuccia dal programma. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire cosa succederà riguardo questa vicenda tanto chiacchierata dai principali giornali di gossip.