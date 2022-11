Uomini e Donne, perché Tinì non parla mai? L’opinionista rompe il silenzio e svela la verità

L’opinionista ha svelato il motivo per cui in trasmissione non si espone mai

Tinì è una delle opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nonostante sia un personaggio molto amato, tutti i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare che la donna, durante la messa in onda delle puntate, sta sempre in silenzio.

Da diversi anni ormai Tinì è una presenza fissa di Uomini e Donne. Più che per le sue opinioni, Tinì non passa inosservata per i suoi silenzi. Per questo motivo molti si sono chiesti perché l’opinionista, a differenza dei suoi colleghi, non interviene mai nelle dinamiche della trasmissione decidendo di rimanere sempre in silenzio.

Chi è Tinì, l’opinionista silenziosa di Uomini e Donne

Tinì Cansino ricopre ormai da anni il ruolo di opinionista a Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. A differenze dei due, però, la donna non passa inosservata per i suoi silenzi e per i scarsi interventi nelle varie dinamiche.

Nonostante Tinì sia un personaggio molto amato, sono molti coloro che non possono fare a meno di criticarla. Molte persone si chiedono il motivo per cui l’opinionista, a differenza dei suoi colleghi, rimane sempre in silenzio senza mai prendere una decisione ed esporre la sua opinione. A rispondere alle domande dei più curiosi ci ha pensato la stessa Tinì.

Nel corso di un’intervista, l’opinionista di Uomini e Donne ha svelato il motivo del suo comportamento. Tinì ha rivelato di essere un’opinionista diversa dagli, definendosi silenziosa. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo fare le classiche opinioni.

E, continuando, la collega di Tina Cipollari e Gianni Sperti ha affermato:

Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa.

Dunque mistero svelato. Tinì ha rivelato di aver scelto di essere più riservata rispetto ai suoi colleghi i quali espongono le loro opinioni senza problemi.