Uomini e Donne, Pamela Barretta fa una clamorosa rivelazione su Armando Incarnato: le sue parole

In questi giorni Armando Incarnato è uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne è stato preso più volte di mira, a causa dei suoi atteggiamenti, da Gianni Sperti, Tina Cipollari e da Aurora Tropea. In questi giorni anche un’ex protagonista del programma di Maria De Filippi si è scagliata duramente contro il cavaliere. Stiamo parlando di Pamela Barretta, la quale ha fatto una clamorosa rivelazione proprio su Armando Incarnato.

Pamela Barretta contro Armando Incarnato. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni su Armando Incarnato che non sono passate inosservate. Nel dettaglio, l’ex dama si è scagliata fortemente contro il cavaliere sul quale ha rivelato anche dei retroscena inediti.

Pamela Barretta ha scelto la sua pagina Instagram per rivelare alcuni dettagli della vita privata di Armando Incarnato. Questa è la rivelazione che l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto sull’imprenditore:

Con me ha sempre parlato male della redazione. Credo a Veronica Ursida e al fatto che lui gli abbia detto: ‘Lascerò il programma solo quando mi offriranno un’altra cosa, che sia l’Isola o altro’, perché quando non fu preso come tentatore era furioso con la redazione.