A Uomini e Donne, al contrario dei tronisti che non possono usare i social (anche se trasgrediscono spesso, come confessato da Andrea Zelletta dentro la casa del Grande Fratello Vip), i corteggiatori e le corteggiatrici possono usarli tranquillamente.

Per questo motivo qualche giorno fa la giovanissima Beatrice Buonocore ha tenuto una diretta proprio su Instagram, dove un utente ha ben pensato di attaccarla pubblicamente incitandola a suicidarsi.

Presa dalla rabbia per non so quale motivo (?), l’utente ha così scritto pubblicamente alla corteggiatrice: “Tro*a di mer*a, ammazzati in una pozza di sangue”.

Il commento è stato notato da Beatrice Buonocore che – al termine della diretta – ha deciso di rispondere pubblicando una storia.

“Di solito non faccio queste cose ma ragazzi qua siamo arrivati al limite. Io capisco che faccio parte di un programma televisivo e le critiche è normale che ci siano. Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo!“

#uominiedonne

Allora A me non piace per nulla Beatrice e più di una volta ho scritto cose negative su di lei ma qui stiamo esagerando. Ma come diavolo vi salta in mente di scrivere queste cose? Ma porca troia regolatevi che avete 30 anni pic.twitter.com/yHQpTGIXdC — Dawid (@Dawid95455932) January 7, 2021

Beatrice Buonocore a Uomini e Donne: sarà lei la scelta del tronista Davide Donadei?

L’odio nei confronti di Beatrice Buonocore potrebbe in qualche modo risalire al fatto che lei, insieme all’altra corteggiatrice Chiara Rabbi, sia arrivata al “duello finale” per conquistarsi il cuore del tronista Davide Donadei, chiamato proprio in queste settimane a fare la sua scelta fra le due pretendenti.

In ogni caso, cattiverie del genere non andrebbero neanche pensate, figuriamoci scriverle.