Uomini e Donne, nuove anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Senza alcuna ombra di dubbio Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nelle prossime puntate del programma condotto da Maria De Filippi si alzerrano i toni di voci e ci saranno momenti di tensione. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Gaurnieri sarà al centro dei riflettori. Dopo aver archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Ida Platano, adesso l’uomo continua a dimostrare interesse per Federica Aversano. Alla luce di questo Maria De Filippi lo costringerà a prendere una decisione definitiva.

Dopo aver affermato di non esssere disposto ad accettare le condizioni della tronista, Riccardo Guarnieri torna a punzecchiare Federica Aversano. Nel corso della prossima messa in onda, l’uomo si avvicinerà alla bella casertana durante un ballo. Al termine delle danze, la nota conduttrice chiederà una spiegazione ai due.

A questo punto, Federica affermerà di essere disinteressata all’ex di Ida Platano. Alla luce di questo, Maria De Filippi deciderà di intervenire costringendo l’uomo a prendere una decisione: o spostarsi definitivamente tra i corteggiatori oppure rimanere nel parterre over smettendola di punzecchiare ancora una volta la ragazza.

Uomini e Donne: lite fuoriosa tra Tina Cipollari e Pinuccia

Nel frattempo, il pubblico di Uomini e Donne assisterà un’altra volta alla furiosa lite tra Pinuccia e Tina Cipollari. Come sanno la maggior parte dei telespettatori, tra le due non corre buon sangue e per l’ennesima volta si sono rese protagoniste di uno scontro. In particolare, Pinuccia si dimostrerà molto disperata tanto che abbandonerà lo studio. Dinanzi a questo epidosio, anche Maria De Filippi uscierà di scena per sostenere la dama e acertarsi che stia bene.