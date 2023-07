Uomini e Donne, Nicole Santinelli torna a parlare del programma e fa una rivelazione choc su Maria De Filippi

Quello di Nicole Santinelli è stato senza ombra di dubbio uno dei troni più discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo la fine della conoscenza con Carlo Alberto, l’ex tronista è stata fortemente criticata e accusata di aver scelto Carlo solamente per uscire ‘pulita’ dal programma. Nel corso delle ultime ore Nicole ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Mio’ dove ha rilasciato alcune dichiarazioni non solo sul suo ex fidanzato ma anche su Maria De Filippi.

L’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Mio’ dove ha rivelato il motivo che l’ha spinta a chiudere con Carlo Alberto Mancini. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo.

E, continuando, Nicole Santinelli ha poi aggiunto:

Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi.

Nicole Santinelli rompe il silenzio su Maria De Filippi

Ma non è finita qui. L’intervista di Nicole Santinelli al settimanale ‘Mio’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che l’ex tronista ha rilasciato su Maria De Filippi. Questo è quanto rivelato da Nicola sulla conduttrice: