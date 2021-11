Qualche giorno fa il portale PiùDonna ha ipotizzato l’arrivo di Nicola Pisu a Uomini e Donne (“Gli esperti sostengono che Nicola voglia ricercare l’amore ancora in tv e pare intenzionato a partecipare ai prossimi provini“), per questo motivo durante una sua ultima intervista il giornalista gli ha chiesto a bruciapelo delucidazioni a riguardo.

“Alcune indiscrezioni ti danno come prossimo tronista di Uomini e Donne” – ha incalzato il giornalista di SuperGuidaTv – “Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore? Ti è arrivata una proposta?“.

“Non ne so proprio nulla” – ha risposto lui – “Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato. Non so se ci parteciperei. Dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano“.

Nicola Pisu: “Miriana Trevisan? I presupposti per una storia c’erano. Ora non riuscirei a esserle amico”

Su Miriana Trevisan l’ex gieffino ha così dichiarato:

“Lei dice tante cose vaghe e non è mai chiara. Secondo me i presupposti per una storia c’erano eccome. Lei sapeva che io ero molto preso da lei e il suo stop non mi ha fatto bene. […] Miriana ha sempre detto di essere entrata in casa da single e che in quanto libera non doveva rendere conto a nessuno. Me lo ripeteva tutti i giorni. Al momento, considerando ciò che ancora provo per lei, non posso darle amicizia. Mi sarebbe davvero difficile”.

Se Nicola Pisu troverà l’amore sul trono o no non è dato saperlo, quel che è certo è che non può fidanzarsi con nessuna Miss Italia.