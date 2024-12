Uomini e Donne: Natalia Paragoni svela la verità sulla crisi del post parto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove si sono innamorati nel 2019. Nel luglio 2023, hanno accolto la loro figlia Ginevra, desiderata da entrambi. Tuttavia, l’esperienza del post-partum si è rivelata particolarmente difficile per Natalia. Durante un’intervista al podcast “1% donna”, ha condiviso le sue emozioni contrastanti e le difficoltà che ha affrontato. Ha dichiarato di aver provato un rifiuto nei confronti della figlia, sentendosi annullata e trascurata da tutti coloro che si concentravano su Ginevra, senza prestare attenzione a lei.

Natalia ha spiegato che, oltre alla fatica fisica e all’inconveniente emotivo, la sua madre e Andrea sono stati un supporto fondamentale. Sua madre ha subito compreso il suo stato d’animo e ha aiutato Andrea a capire la situazione. Grazie al sostegno di entrambi, Natalia ha iniziato a risalire dalla sua depressione post-partum. Un momento di svolta è stato quando la piccola Ginevra ha sorriso per la prima volta, facendole comprendere che il suo amore era ricambiato, offrendole un nuovo significato alla maternità.

Questo malessere emotivo, notoriamente definito “baby blues”, colpisce molte donne dopo il parto a causa dei cambiamenti ormonali e del tumulto della vita quotidiana. Fortunatamente, per la maggior parte è una fase temporanea, e Natalia ha rassicurato di aver superato quel momento difficile, godendosi ora la vita con Ginevra e Andrea.

Un altro tema affrontato da Natalia è il dibattito sull’esposizione della figlia sui social media. Inizialmente, era riluttante a mostrare Ginevra sui social, preoccupata per il modo in cui la società percepisce la perfezione e potenziali critiche. Tuttavia, ha poi riflettuto sul fatto che ogni madre fa ciò che ritiene giusto e ha deciso di condividere la sua vita come tante altre madri. Alla fine, Natalia ha concluso che, come tutte le mamme, vuole semplicemente fare ciò che è meglio per sua figlia.