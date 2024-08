Uomini e Donne, Mirko Brunetti verso il trono: le sue parole e i rumor

Quando Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello molti fan del reality hanno sperato di vederlo sul trono di Maria De Filippi e il ragazzo c’ha scherzato su in una live con Ciro Petrone: “Hai letto cosa ci dicono? Sì, che mi vorrebbero vedere come tronista. Ma poi anche te dici che sarei adatto al ruolo e che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne“.

Per questo motivo il settimanale Chi a Natale ha chiesto al bel gieffino se sarebbe stato pronto a sedere sul trono più famoso d’Italia e lui ha ammesso che sarebbe sbarcato volentieri alla corte di Maria De Filippi: “Se parteciperei al programma? Sono molto sincero di dico di sì, magari non adesso, ma lo farei volentieri. Però specifico che parteciperei come tronista e non come corteggiatore“.

Mirko poi è tornato insieme a Perla Vatiero, archiviando così la possibilità di far parte del dating show di Canale 5. Adesso però Perla e Mirko si sono lasciati e hanno iniziato a circolare nuove voci sull’ipotesi di vedere Brunetti dalla De Filippi.

Uomini e Donne, arriva Mirko Brunetti?

Secondo alcuni esperti di gossip Mirko potrebbe essere uno dei nuovi tronisti e anche il settimanale Nuovo Tv si è occupato del tema: “Mirko e Perla, lui l’ha mollata e adesso punta a Uomini e Donne. Tra le fan della coppia c’è chi non si dà pace per la loro rottura. Adesso spuntano nuovi retroscena sull’addio di Mirko Brunetti a Perla Vatiero“.

Alessandro Rosica ha confermato che Brunetti non avrebbe intenzione di lasciare il mondo della tv: “Mirko come tanti altri dopo aver assaggiato questo mondo ha capito di esserne attratto sempre di più. Le sta provando tutte. Provini su provini. Email su email. Chiamate su chiamate. Nulla contro. Ma almeno non fate i finti ipocriti. Siete tutti uguali. Andate a lavorare ma sul serio però“.

Me lo auguro con tutto il cuore che MIRKO farebbe il tronista FORTUNA LA PROSSIMA MIRKO TE LO MERITI NOI SIAMO CON TE #perletti pic.twitter.com/Ta4ZYJW1YJ — Maria Grazia (@palmieri84773) August 20, 2024

L’articolo Uomini e Donne, Mirko Brunetti verso il trono: le sue parole e i rumor proviene da Biccy.it.







Fonte