Uomini e Donne, Martina svela l’amara verità su Ciro

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il pubblico ha visto rientrare Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, dando vita a una discussione animata con momenti di tensione e lacrime. Martina ha annunciato che la sua relazione con Gianmarco non è più solo una frequentazione, ma qualcosa di più serio. Tina Cipollari ha espresso la sua perplessità riguardo al modo in cui comunicano, mentre Gianmarco ha ammesso di aver comunicato male la sua posizione precedente.

Dopo un acceso confronto, Martina ha spiegato di aver parlato con Gianmarco di recente e di averlo abbracciato, aggiungendo che si sono chiariti. Tuttavia, Tina e Gianni, così come Ciro, hanno criticato Martina, sostenendo che le sue azioni e le tempistiche della relazione non siano state rispettose nei confronti di Solimeno. Lei ha risposto scusandosi per le frecciatine social pubblicate prima di rendere noto di esserci lasciati.

Ciro ha reagito, affermando che Martina non è stata coerente nei suoi comportamenti e che le sue scelte hanno causato confusione. Martina ha controbattuto, affermando di non averlo lasciato per motivi economici. Durante la conversazione in studio, Gianni ha sostenuto che Martina ha tradito Ciro, mentre Maria De Filippi ha cercato di difendere la giovane, suggerendo che ci fosse qualcosa di irrisolto tra lei e Gianmarco.

Verso la fine dell’episodio, Maria ha chiesto a Ciro di chiarire le sue posizioni, e lui ha colto l’occasione per scusarsi. Il colpo di scena è arrivato quando Maria ha proposto a Ciro di diventare tronista, proposta accettata con entusiasmo dal pubblico. Nel frattempo, Martina e Gianmarco si sono avvicinati, mentre Ciro è apparso pronto per una nuova avventura.